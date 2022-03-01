Вывезенные из Киева азербайджанские студенты отправлены в Молдову

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские студенты, оказавшиеся в сложной ситуации в украинской столице Киеве, были вывезены в Винницу и отправлены в Молдову с группой наших соотечественников.

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой, из-за комендантского часа азербайджанская диаспора в Украине обеспечила проведение процесса эвакуации по безопасным дорогам в сопровождении полицейских машин.

Ожидается, что наши соотечественники вернутся на родину в ближайшие дни.

Напомним, что 9 азербайджанских студентов в течение нескольких дней укрывавшихся в подземном паркинге одного из жилых домов Киева обратились к правительству Азербайджана с просьбой эвакуировать их. Госкомитет по работе с диаспорой, который находится в постоянном контакте со студентами, просит родственников молодых людей не волноваться.

Работа по привозке в страну наших соотечественников, проживающих в Украине, продолжается в координации с соответствующими государственными органами.