Изменился номер телефона оперштаба при Раде азербайджанцев Украины
БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой, работающий по поручению правительства в координации с другими государственными органами, мобилизовал все ресурсы для эвакуации наших соотечественников, проживающих в Украине.
Как сообщили Trend в госкомитете, с учетом большого числа азербайджанцев, проживающих в Украине, при Раде азербайджанцев в этой стране был создан оперативный штаб. Изменился номер телефона оперштаба. Наши соотечественники могут обращаться по следующему номеру: +380 (98) 949 70 38.
Email: [email protected].
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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