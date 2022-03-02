Число эвакуированных из Украины азербайджанских водителей достигло 19
БАКУ /Trend/ - Число азербайджанских водителей, эвакуированных из Украины, достигло 19.
Об этом Trend сообщили в среду в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана.
Согласно информации, утром в Молдову выехали 12 грузовиков, находившихся в Одессе.
Как отмечается, в настоящее время в Молдову из района Одесского порта направляются пять водителей, из городов Черкассы и Винница - два водителя. Накануне Болгарии достигли шесть грузовиков, покинувших пределы Украины. Один водитель находится в связи с грузом на румынской границе.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)
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