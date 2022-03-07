Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, прогнозируется умеренный юго-западный ветер. В течение дня в основном без осадков, однако местами прогнозируется моросящий дождь.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем - 8-12 градусов тепла, в Баку ночью – 5-7, днем – 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, кроме ряда горных территорий. Утром и ночью туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем – 9-14 градусов тепла, в горах ночью – 5-10 градусов мороза, днем – 0-5 градусов мороза.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева)