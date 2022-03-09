В Азербайджане подготовлен образец удостоверения для журналистов - MEDİA

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане Агентство развития медиа (MEDİA) подготовило образец удостоверения для журналистов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заведующий отделом MEDİA Натиг Мамедли.

«Подготовлены образцы свидетельств о регистрации субъектов медиа. Также готов образец журналистского удостоверения», - сказал Мамедли.

По его словам, в настоящее время первоначальные варианты этих документов обсуждаются с соответствующими ведомствами.

(Автор: Асиф Мехман. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)