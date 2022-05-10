В Азербайджане объявлены результаты очередных выпускных экзаменов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования, проведенных 16-17 апреля этого года.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, результаты экзаменов можно узнать по ссылке eservices.dim.gov.az/2022/netorta/), использовав свой "рабочий номер" (8-значный код) и номер документа, удостоверяющего личность (или фин-код).

Также можно узнать результаты экзаменов (общий балл по каждому предмету), отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Процесс проверки письменных работ (ответов на задания открытого типа) осуществлялся в режиме онлайн. Программа для онлайн-проверки письменных работ разработана специалистами Государственного экзаменационного центра.

На выпускные экзамены не явились 522 человека из зарегистрированных 44 856. Результаты 7 человек были аннулированы из-за нарушения ими правил экзамена.

Государственный экзаменационный центр с 17 мая организует процесс апелляции (через программу Zoom или по телефону) для рассмотрения жалоб по результатам экзамена. Для обращения в апелляционную комиссию необходимо зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет доступна на сайте Государственного экзаменационного центра с 10:00 15-го по 17:00 17 мая. Те, кто не пройдут регистрацию в течение указанного периода, позже не смогут подать апелляцию. Присутствие учащегося на обсуждении его обращения является обязательным. Рассмотрение апелляции одного человека будет длиться не более 15 минут.

(Перевод: Нубар Кулузаде)