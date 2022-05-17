В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов девятиклассников

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты выпускного экзамена для 9-х классов, проведенного 23-24 апреля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Принявшие в экзамене участие учащиеся могут ознакомиться с результатами экзамена, правильными ответами на задания закрытого типа, графическим изображением вопросника, а также критериями оценки по каждому из заданий открытого типа на сайте https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0??tqdk_xdm=19 , введя свой "рабочий номер" и номер удостоверения личности. Результаты экзамена также можно узнать, отправив свой "рабочий номер" с номеров всех мобильных операторов на 7727.

Процесс проверки письменных работ (ответов на задания открытого типа) проводился в режиме онлайн.

Из 43 127 человек, которые должны были принять участие в экзаменах, 392 на них не явились. Результаты семи человек аннулированы за нарушение правил экзамена.

ГЭЦ отмечает также, что будет организован процесс онлайн-апелляции (через программу Zoom или по телефону). До подачи заявления в апелляционную комиссию нужно ознакомиться со своими результатами, графическим изображением бланка ответов, критериями оценки каждого задания открытого типа на сайте ГЭЦ. Опыт предыдущих экзаменов показывает, что около 20 процентов участников экзаменов вообще не ответили на вопросы или обратились в комиссию без сопоставления своих результатов. Такие обращения рассматриваться не будут.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться 22-24 мая, заполнив электронную форму заявки на сайте ГЭЦ. Те, кто не пройдет регистрацию в течение указанного периода, позже не смогут подать апелляцию. Участие учащегося в обсуждении его обращения является обязательным. Вместе с ним в обсуждении может участвовать один из родителей. Рассмотрение апелляции одного человека будет длиться не более 15 минут.

(Перевод: Нубар Кулузаде)