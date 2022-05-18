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Названо число азербайджанских студентов, которые отправятся в Израиль для получения опыта в сельском хозяйстве

Общество Материалы 18 мая 2022 12:19
Названо число азербайджанских студентов, которые отправятся в Израиль для получения опыта в сельском хозяйстве

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 50 студентов из Азербайджана отправятся в Израиль в сентябре 2022 года для получения опыта в области сельского хозяйства.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду журналистам министр сельского хозяйства Инам Керимов на 15-й международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro и 27-й международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan в Baku Expo Center.

Министр сообщил, что вместе со своим израильским коллегой провел встречу с этими студентами.

«Считаю, что продолжение нашими молодыми специалистами обучения и приобретение ими опыта в Израиле, Турции и других странах будут способствовать развитию аграрной сферы Азербайджана», - сказал Керимов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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