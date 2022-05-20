Министр Рашад Набиев посетил села Гёйчая, обеспеченные технологией GPON

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках очередного приема граждан посетил села Халитли, Ениарх и Гаджиагалибейли Гёйчайского района с населением 3 тысячи человек.

Министр принял участие в мероприятии, организованном для обеспечения 910 семейных домохозяйств в указанных селах интернетом посредством технологии GPON.

Также при участии министра Рашада Набиева и представителей общественности трех сел в селе Халитли состоялось открытие центрального оптического распределительного помещения, построенного для сел Халитли, Ениарх и Гаджиагалибейли.

Отметим, что при выборе места расположения помещения было учтено, что в будущем от этого же оборудования будут питаться окрестные села Череке, Чараджа, Маллы Шыхлы, Мускурлу.