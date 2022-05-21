Назван объем средств, израсходованных на восстановление освобожденных территорий Азербайджана в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В 2021 году из 2,2 миллиарда манатов, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий, использовано 2,178 миллиарда манатов, или 99 процентов от совокупного объема.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана за 2021 год" и годовом отчете об исполнении госбюджета за прошлый год.

Из этих средств на проектирование и строительство автомобильных дорог израсходовано 1590,2 миллиона манатов (на 0,2 миллиона манатов меньше предусмотренных на эти цели средств), на проектирование и строительство железнодорожных путей - 261,1 миллиона манатов, на разминирование освобожденных территорий - 97,6 миллиона манатов, на проведение кадастровых работ и создание промышленных парков - 67,2 миллиона манатов (на 0,1 миллиона манатов меньше предусмотренных средств), на проектирование и строительство "умного" села, а также на приобретение сельскохозяйственной техники - 62,8 миллиона манатов (на один миллион манатов, или на 1,6 процента меньше предусмотренных средств), на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения пунктов охраны и защиты государственной границы на территории Кяльбаджарского района - 24,5 миллиона манатов, на реконструкцию туристической инфраструктуры - 18,3 миллиона манатов (на 8,8 миллиона манатов, или 32,5 процента меньше предусмотренных средств), на капитальный ремонт существующей инфраструктуры и улучшение водоснабжения с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения на освобожденных территориях - 12,8 миллиона манатов, на подготовку генпланов городов Шуша, Джебраил, Агдам, Физули, Зангилан, Губадлы и Кяльбаджар - 12,4 миллиона манатов (на 0,8 миллиона манатов меньше предусмотренных средств), на приобретение пожарных машин для созданных частей и подразделений пожарной охраны - 11,4 миллиона манатов, на проектирование и строительство музеев, мемориальных комплексов, мечетей и других объектов культуры - 6,7 миллиона манатов (на 9,4 миллиона манатов, или 58,4 процента меньше предусмотренных средств), на приобретение спецтехники - 6,4 миллиона манатов, на проектирование и строительство средних школ в Агдаме и Джебраиле - 3,2 миллиона манатов (на 0,3 миллиона манатов меньше предусмотренных средств), на проектирование и строительство новых больниц в Шуше и Джебраиле - 1 миллион манатов, на выполнение других необходимых работ - 2,8 миллиона манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)