Состоятся Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана продолжает сезон национальных соревнований. Так, 25 мая в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе пройдут 6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике, сообщили Trend в субботу в Федерации.

В соревнованиях борьбу за медали поведут 80 гимнастов, представляющие клуб "Оджаг Спорт", спортивный комплекс "Зирве", спортивный комплекс "Грация" и Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта.

На Первенстве Баку участники выступят в возрастных категориях "малыши" (2014-2015 годов рождения), "дети" (2011-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) и "юниоры" (2005-2007 г.р.), а на Чемпионате Азербайджана - в возрастных категориях "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.), "юниоры" (2005-2007 г.р.) и "взрослые" (2004 г.р. и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступят в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, троек и групп.

Любителям гимнастики вновь представится возможность увидеть захватывающие выступления по аэробной гимнастике, которая развивается в нашей стране с конца 2013 года. Желающие наблюдать за ходом соревнований могут приобрести билеты онлайн на сайте https://iticket.az/ и в кассах города. Стоимость билета составляет 5 манатов. Начало соревнований - 12:00