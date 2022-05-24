Названо условие для работы священнослужителем в местах отправления религиозного культа и исламских святынь в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Для работы священнослужителем в местах отправления религиозного культа и исламских святынь в Азербайджане необходимо иметь высшее или среднее религиозное образование.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник на пресс-конференции заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов.

Он также сообщил, что для назначения священнослужителей созданы аттестационные комиссии и установлены требования к их деятельности.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)