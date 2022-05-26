БАКУ /Trend/ - Состоялся международный научный семинар на тему "Современные подходы к диагностике и лечению аллергических заболеваний", организованный Научно-практическим и учебным центром Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Азербайджана и Центральным таможенным госпиталем (ЦТГ), передает Trend.

Выступая на мероприятии, вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин подчеркнул, что ЦТГ проявил высокий профессиональный уровень в организации научного семинара.

«Было желание просто прочитать лекцию, но это вылилось в такое масштабное мероприятие, в конференцию с участием достаточного количества врачей. Это дает основание надеяться на то, что это вызовет желание продолжить наше взаимовыгодное сотрудничество. Благодарю ЦТГ за возможность выступить на международном научном семинаре», - сказал Смолкин.

Он также отметил, что запланирован доклад в рамках конференции, посвященной Шуше.

«В 2019 году состоялась совместная конференция Азербайджанской ассоциации аллергологов и аллергологов России. Она прошла в апреле и была весьма успешной. Мы также планировали провести еще одну и в нынешнем апреле, но, к сожалению, изменения в графиках авиарейсов нарушили наши планы, но не смогли нас остановить. Мы все же решили провести доклад касательно принципов диагностики аллергии в мединституте в рамках конференции, посвященной Шуше», - сказал Смолкин.

По его словам, запланирован обмен опытом между Ассоциацией иммунологов России и ЦТГ.

«Мы также готовы проводить подобные мероприятия на регулярной основе, в зависимости от того, как будет поставлена задача. Баку - это город, где осталось мое сердце», - добавил он.