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Азербайджанские военнослужащие участвуют в многонациональных учениях в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 26 мая 2022 12:09
Азербайджанские военнослужащие участвуют в многонациональных учениях в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Выполнены задачи в рамках очередного этапа многонациональных учений Efes-2022, проводимых в городе Измир (Турция).

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, в очередной день учений в соответствии со сценарием были успешно выполнены задачи по очистке береговой линии от мин, проникновению по воздуху в тыл условного противника, нападению на его прибрежный военный объект и обезвреживанию обнаруженных террористов.

Отметим, что Азербайджан на международных учениях представляют военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и ВМС.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Азербайджанские военнослужащие участвуют в многонациональных учениях в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские военнослужащие участвуют в многонациональных учениях в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские военнослужащие участвуют в многонациональных учениях в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские военнослужащие участвуют в многонациональных учениях в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские военнослужащие участвуют в многонациональных учениях в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские военнослужащие участвуют в многонациональных учениях в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
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