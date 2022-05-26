В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов, состоявшихся 30 апреля и 1 мая

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования, состоявшихся 30 апреля и 1 мая 2022 года, передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу Государственного экзаменационного центра Азербайджана.

Учащиеся 9-х классов, принявшие участие в экзаменах, могут, пройдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/, ввести номер работы и номер (или FİN код) удостоверения личности и ознакомиться со своими результатами, графическим изображением вопросника. Участники экзамена могут узнать свой номер работы здесь.

Учащиеся также могут узнать результаты экзаменов (суммарный балл по каждому предмету) посредством операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив код, указанный в пропускном листе для этого экзамена, на номер 7727.

Процесс проверки письменных работ (ответов на задания открытого типа) проводился в режиме онлайн.

Из 44 142 человек, которые должны были принять участие в экзаменах, 520 на них не явились. Результаты трех человек аннулированы за нарушение правил экзамена.

ГЭЦ отмечает также, что со 2-го июня будет организован процесс онлайн-апелляции (через программу Zoom или по телефону). Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте ГЭЦ с 10:00 30 мая до 17:00 1 июня.