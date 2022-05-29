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Азербайджанский спортсмен завоевал "золото" на Кубке мира по спортивной гимнастике в Болгарии

Общество Материалы 29 мая 2022 14:54
Азербайджанский спортсмен завоевал "золото" на Кубке мира по спортивной гимнастике в Болгарии

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Никита Симонов завоевал золотую медаль на Кубке мира серии "Challenge" по спортивной гимнастике в городе Варна (Болгария), сообщили в воскресенье Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Кубок мира по мужской и женской спортивной гимнастике прошел в городе Варна 26-29 мая.

На соревнованиях Азербайджан представили члены сборной - Самира Гахраманова, Милана Минаковская, Никита Симонов, Мансум Сафаров, Агамурад Гахраманов.

На соревнованиях член сборной Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнении на кольцах.

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