Азербайджанский спортсмен завоевал "золото" на Кубке мира по спортивной гимнастике в Болгарии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Никита Симонов завоевал золотую медаль на Кубке мира серии "Challenge" по спортивной гимнастике в городе Варна (Болгария), сообщили в воскресенье Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Кубок мира по мужской и женской спортивной гимнастике прошел в городе Варна 26-29 мая.

На соревнованиях Азербайджан представили члены сборной - Самира Гахраманова, Милана Минаковская, Никита Симонов, Мансум Сафаров, Агамурад Гахраманов.

На соревнованиях член сборной Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнении на кольцах.