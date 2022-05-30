Завершился Аэрокосмический и Технологический фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан», проходивший при генеральном спонсорстве Azercell (ФОТО)

Посетители мероприятия с большим интересом встретили инновационные услуги и решения, представленные в «Студии Цифровой Жизни» лидирующего оператора

Аэрокосмический и Технологический фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан», впервые проводившийся в нашей стране при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики и при генеральном спонсорстве «Azercell Telecom» подошел к концу. Грандиозное событие, за которым с большим воодушевлением наблюдал весь тюркский мир, посетили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган, лауреат Нобелевской премии по химии, профессор Азиз Санджар, Председатель правления «TEKNOFEST» и глава совета попечителей Фонда Т3 Сельчук Байрактар и министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк.

Генеральный спонсор «TEKNOFEST Азербайджан»а Azercell, представил на фестивале специальную концепцию «Студии Цифровой Жизни». В первый день фестиваля министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и другие официальные гости в сопровождении президента ООО «Azercell Telecom» Зарины Зейналовой посетили стенд компании, где ознакомились с инновационными продуктами и технологическими решениями.

За четыре дня фестиваля более 1200 гостей прошли цифровой тур по «Студии Цифровой Жизни» Azercell. Концепция «Smart City», электронные библиотеки, цифровые развлечения и прочие технологичные решения, представленные на основе стратегической цели компании «Упрощаем доступ, расширяем возможности», были встречены посетителями с большим интересом. Кроме того, интерактивная экспозиция «Azercell Life и Azercell Academy», размещенная на стенде компании, служила информированию гостей фестиваля о различных программах, способствующих образованию и развитию молодежи. Все посетители, присоединившиеся к путешествию по «дополненной реальности» в «Студии Цифровой Жизни», получили интересные подарки, а детям были вручены книги и сувениры. Президент ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова поприветствовала детей шехидов, посетивших стенд компании 29 мая, и вручила им подарки.

«TEKNOFEST Азербайджан», ставший самым запоминающимся событием этого года, посетили сотни тысяч человек, которые смогли ознакомиться с инновационными проектами государственных и частных учреждений Азербайджана и Турции. В рамках этого фестиваля, раскрывшего яркое многообразие сферы технологий, были проведены 3 международных мероприятия и технологические конкурсы в 8 номинациях, члены команд-победителей которых получили награды от президентов и официальных гостей мероприятия.

Целями фестиваля, отмечающего в этом году свое 5-летие, являются популяризация среди молодежи авиации, космонавтики и цифровой экономики, развитие предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и навыков молодых инженеров, а также повышение осведомленности общества об отечественных технологиях.