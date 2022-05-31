Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, южный ветер, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-20, днем - 28-33, в Баку ночью - 17-19, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 45-50 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются кратковременные дожди, ночью и утром - туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 31-36, в горах ночью – 2-7, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)