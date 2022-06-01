Салим Муслимов помещен в больницу (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Бывший министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов помещен в больницу.

Об этом Trend сообщили в среду родственники бывшего министра.

Согласно информации, Салим Муслимов страдает гипертонией и сахарным диабетом. После перевода из СИЗО под домашний арест он был помещен в связи с ухудшением состояния здоровья в одну из частных клиник Баку. В настоящее время его лечение продолжается.

Отметим, что Муслимов был задержан Службой госбезопасности в феврале 2021 года. Ранее он был помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы из-за проблем со здоровьем, его лечение не дало результатов и он был переведен под домашний арест.

Напомним, что Салим Муслимов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого лица по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)