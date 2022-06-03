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В Азербайджане утвержден порядок отбора молодежи для обучения в престижных зарубежных вузах

Общество Материалы 3 июня 2022 10:09
В Азербайджане утвержден порядок отбора молодежи для обучения в престижных зарубежных вузах

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Утвержден Порядок критериев и процедур по отбору молодых людей для обучения за рубежом в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".

Как сообщает в пятницу Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.

Постановление Кабинета министров принято в соответствии с Планом мероприятий по реализации "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением главы государства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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