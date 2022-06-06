В Азербайджане обнародованы средние затраты на обучение по уровням образования

БАКУ /Trend/ - Средние затраты на обучение одного человека в 2021 году составили 1 767 манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что самый высокий показатель - по уровню высшего образования - составляет 2 604 маната.

«В профессиональном образовании этот показатель составляет 1 567 манатов, в общем образовании - 1 125 манатов», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)