В Баку демонтируется незаконная парковка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ранее была распространена информация о незаконной вырубке деревьев и создании парковочного места и, как следствие, сужении пешеходного тротуара на проспекте Бюльбюля, 18-30 в Насиминском районе города Баку.

Как сообщает во вторник Trend, в настоящее время незаконная парковка демонтируется.

Отметим, что согласно поручению Президента Ильхама Алиева, по факту незаконной вырубки деревьев и создания незаконной автостоянки на проспекте Бюльбюля, 18-30 в Насиминском районе Баку началось соответствующее расследование. Незаконная парковка была создана Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики. В соответствии с поручением главы государства немедленно начался демонтаж незаконной парковки и приведение пешеходного тротуара в прежнее состояние. Также проводится расследование по установлению виновных.

(Перевод: Нубар Кулузаде)