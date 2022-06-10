БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 731 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 259, вторую - 143, три и более - 1 212, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 117 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 741 589. Первую дозу вакцины получили 5 350 489, вторую - 4 850 665, три и более - 3 293 172, бустерную дозу после положительного результата теста - 247 263 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)