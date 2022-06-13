В Азербайджане в связи с вырубкой деревьев возбуждены уголовные дела

БАКУ /Trend/ - На основании обращений граждан, средств массовой информации и уполномоченных государственных структур проведено расследование по фактам незаконной вырубки деревьев на территории Загатальского, Исмаиллинского, Геранбойского, Лерикского районов и Хатаинского района города Баку.

Об этом сообщили Trend в понедельник в Генпрокуратуре Азербайджана,

По итогам расследования по данным обращениям было установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев на территории, находящейся в государственной собственности в Хатаинском районе Баку, и на территориях муниципалитетов Фындыглы Загатальского, Гушенджа Исмаиллинского , Йолгуллар Геранбойского районов, не входящих в лесной фонд, а также на территории Лерикского лесничества, был нанесен материальный ущерб природе на общую сумму 24 тысячи манатов.

Были установлены основания для подозрения в халатности в отношении ряда должностных лиц, на которых возложены обязанности в области охраны зеленых насаждений, в злоупотреблении ими должностными полномочиями и превышении должностных полномочий, возбуждены уголовные дела по статьям 259.1, 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.1 (совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства) и 314.1 (халатность) УК с их направлением в соответствующие районные прокуратуры для проведения расследования.

(Перевод: Фидан Мустафаева)