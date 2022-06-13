...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

Общество Материалы 13 июня 2022 12:27
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В ходе операций по разминированию, проведенных 6-11 июня в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, были обнаружены и обезврежены 96 противопехотных и 11 противотанковых мин, а также 685 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

Было отмечено, что за этот период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 544 гектара.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости