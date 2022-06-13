Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - В ходе операций по разминированию, проведенных 6-11 июня в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, были обнаружены и обезврежены 96 противопехотных и 11 противотанковых мин, а также 685 неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.
Было отмечено, что за этот период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 544 гектара.
(Перевод: Фидан Мустафаева)