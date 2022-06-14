Команда маршалов «Формулы-1» PwC Азербайджан приняла участие в Гран-при Азербайджана 2022-го года

10-12 июня 2022-го года в Баку прошла 6-я ежегодная гонка «Формулы-1». Как и в предыдущие годы, команда PwC Азербайджан, состоящая из 26-ти маршалов, отвечала за Сектор 1, который известен как один из самых интенсивных и динамичных секторов бакинской гоночной трассы. В целом, в Секторе 1 был задействован 51 маршал, среди которых были многие нынешние и бывшие сотрудники PwC, а также наши клиенты и друзья.

В этом году, руководство Сектором 1, вновь взяла на себя глава отдела кадров PwC Азербайджан Инара Намалиева, при поддержке двух заместителей - Фирангиз Гусейновой и Игоря Бугриева.

Каждый год гонка запоминается захватывающими моментами для PwC. Она является уникальной возможностью сплотиться как одна команда, поддержать друг друга, демонстрируя настоящий командный дух, эффективное общение и решение проблем. На этот раз, во время последнего круга, один из пилотов был прижат другими пилотами, в результате чего влетел в стену, что привело к крупной аварии. Благодаря слаженной работе и подготовленности наших маршалов, ему оперативно была оказана первая медицинская помощь. Трасса была тут же расчищена.

"Каждый год «Формула-1» дает нам возможность бросить вызов самим себе, работать вместе и поддерживать друг друга. Примечательно то, как команда продемонстрировала ценности и цели PwC в реальном времени", - сказала Инара.