SOCAR предупредил граждан в связи с ложными предложениями о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - В последнее время от имени Государственной Нефтяной Компании Азербайджана (SOCAR) юридическим и физическим лицам поступают различные предложения об индивидуальном и кооперативном сотрудничестве, трудоустройстве, а также о реализации инвестиционных возможностей и т.п.

Как сообщили Trend в SOCAR, подобные запросы в основном подаются через социальные сети, электронную почту или телефонные звонки.

"В связи с этим мы призываем вас не доверять всякой неподтверждённой информации, которая не нашла отражение в официальных источниках SOCAR.

В случае обнаружения подобных фактов, вам следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, а также направить данную информацию на электронную почту SOCAR [email protected]

Мы заявляем, что к нашей компании не имеют никакого отношения лица, мошеннически использующие бренд SOCAR. Компания SOCAR не несет какой-либо ответственности за лжеобещания, сделанные от ее имени. Набор будущих сотрудников в SOCAR осуществляется на конкурсной основе в соответствии со стандартами и утвержденным регламентом компании.

О вакансиях, предоставляемых предприятиями и организациями, подотчетными компании SOCAR, сообщается только в разделе "набор персонала" блока "карьера" сайта компании www.socar.az . В то же время информация о вакансиях SOCAR регулярно размещается на странице SOCAR Career в социальной сети Linkedin", - подчеркнули в компании.