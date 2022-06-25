В Азербайджане призывники были заранее проинформированы о местах несения службы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призывники, которые будут отправлены к местам действительной срочной военной службы в июле 2022 года, 25 июня были проинформированы Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу о будущих местах службы в Вооруженных силах с помощью SMS, сообщает в субботу Trend со ссылкой на госслужбу.

По ее данным, граждане также могут уточнить информацию о воинской части и роде войск на сайте госслужбы www.seferberlik.gov.az, введя личные данные.

Кроме того, сведения о призыве на срочную действительную военную службу можно получить, отправив с мобильного телефона номер удостоверения личности (серия и номер удостоверения личности нового поколения без пробела) призывника на короткий номер 9100, говорится в сообщении.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 июня "О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с 1 по 30 июля 2022 года", будет объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2004 года рождения, которым ко дню призыва включительно исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)