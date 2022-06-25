БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 385 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 234, вторую - 166, три и более - 843, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 142 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 760 616. Первую дозу вакцины получили 5 353 365, вторую - 4 853 088, три и более - 3 305 378, бустерную дозу после положительного результата теста - 248 785 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)