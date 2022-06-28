Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 24 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2, вторую - 3, три и более - 18, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 762 115. Первую дозу вакцины получили 5 353 538, вторую - 4 853 218, три и более -3 306 446, бустерную дозу после положительного результата теста - 248 913 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)