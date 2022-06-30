В Азербайджане в черный список включено около 10 туристических компаний - AzTA

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане около 10 туристических компаний внесены в черный список.

Об этом сообщил Trend глава правления Общественного объединения "Ассоциация туризма Азербайджана" (AzTA) Ахмед Гурбанов.

По его словам, недобросовестные туристические компании появляются каждый год, хотя их число невелико.

«Обманутыми оказываются в основном те, кто выезжает на отдых за границу. Так, турист, заплатив турфирме свои деньги, бронирует билет и отель. Когда он приезжает в аэропорт, выясняется, что у него нет даже авиабилета», - сказал Гурбанов.

Он отметил, что AzTA рекомендует гражданам, если они приобретают тур у туристической компании, в первую очередь изучить, насколько она является профессиональной на этом рынке.

«В Азербайджане существует черный список участников туристической индустрии. Он предназначен не для общественности, а только для членов AzTA. В списке уже около 10 туристических компаний. Основной целью подготовки перечня является информирование членов AzTA о представителях туристической индустрии, которые замешаны в мошенничестве и противоправных действиях», - сказал Гурбанов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)