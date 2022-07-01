В подразделениях командо азербайджанской армии проходят учебные тренировки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в подразделениях командо Сухопутных войск ВС Азербайджана проходят учебные тренировки.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в ходе практических занятий командо с высоким профессионализмом выполняют задачи по проделыванию проходов через полосу препятствий и уничтожению условного противника.

Задачи, поставленные на учениях, проводимых с целью повышения индивидуальных навыков командо, а также их огневой и тактической подготовки, успешно выполняются, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)