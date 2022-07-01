В Азербайджане обнародован прогноз погоды на июль

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в июле в Азербайджане среднемесячная температура воздуха будет выше климатической нормы.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, прогнозируется, что ежемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, а в некоторых районах - меньше нормы.

В первые 10 дней июля в большинстве районов Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, а в некоторых северных и западных районах прогнозируются кратковременные дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 26-29 градусов тепла (ночью - 21-26, днем - 31-36, в некоторые дни - 38-41 градус тепла), что выше климатической нормы на 1-2 градуса.

Среднемесячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма - 2-3 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 27-30 градусов тепла (ночью - 21-26, днем - 31-36, в некоторые дни - 38-43 градуса тепла), что выше климатической нормы на 2 градуса.

Среднемесячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма - 6-16 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, а также в Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха составит 19-24 градуса тепла (ночью - 17-22, днем - 24-29, в отдельные дни - 32-35 градусов тепла), что выше климатической нормы на 1-2 градуса. Среднемесячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма - 36-73 мм).

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 26-29 градусов тепла (ночью - 19-24, днем - 29-34, в отдельные дни - 38-40 градусов тепла), что выше климатической нормы на 1-3 градуса. Среднемесячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма - 10-32 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 23-27 градусов тепла (ночью - 19-24, днем - 29-34, в отдельные дни - 37-39 градусов тепла), что близко к климатической норме и превышает ее на 2-3 градуса. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 9-118 мм).

В Центральном Аране: Мингячевирском, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджебединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 27-30 градусов тепла, (ночью - 22-27, днем - 32-37, в отдельные дни - 40-43 градуса тепла), что близко к климатической норме и выше нее на 1-2 градуса. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 3-22 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкаранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 23-27 градусов тепла, (ночью ожидается 21-26, днем - 29-34, в отдельные дни - 37-39 градусов тепла), что близко к климатической норме и выше нормы на 1-2 градуса. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 7-33 мм).

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)