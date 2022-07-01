В Азербайджане обнародовано число задержанных за нарушение госграницы за месяц

БАКУ /Trend/ - В июне 2022 года на государственной границе Азербайджана были задержаны 216 человек, находившихся в розыске.

Об этом сообщили Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

По данным ГПС, в течение месяца за нарушение государственной границы были задержаны 38 человек, в том числе 18 граждан Азербайджана, пять - Ирана, два - Индии, один - Узбекистана, шесть - Марокко, два - Пакистана, один - Казахстана и трое граждан Афганистана.

В рамках деятельности по борьбе с незаконной миграцией были задержаны 18 человек с поддельными паспортами, шенгенскими визами и печатями.

За нарушение пограничного режима были задержаны 646 человек, в отношении которых были приняты меры в соответствии с законодательством.

Продолжаются мероприятия, направленные на организацию надежной охраны государственной границы, говорится в сообщении ГПС.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)