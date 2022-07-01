В Азербайджане от COVID-19 вакцинированы 90% процентов граждан из группы риска - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации от коронавируса.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, вакцинировано уже 90 процентов граждан из группы риска.

«Эти люди даже получили бустерную дозу вакцины. Радует, что гражданская ответственность наших граждан находится на высоком уровне. Что касается статистики вакцинации населения в целом, то этот показатель составляет около 74 процентов. Естественно, пандемия коронавируса каждый раз преподносит новые сюрпризы. Поэтому в соответствии с рекомендацией ВОЗ мы должны принять необходимые меры к осеннему сезону. Если мы пройдем осенний сезон без всплесков [инфицирования], то можно будет говорить об окончании пандемии», - сказал Мусаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)