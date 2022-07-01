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Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы (ФОТО)

Общество Материалы 1 июля 2022 23:28
Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - На чемпионате Европы по баскетболу, который проходит среди малых стран, сборная Азербайджана встретилась с командой Сан-Марино в рамках четвертьфинала.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, азербайджанская сборная одержала побед над соперниками со счетом 68:51.

Самым результативным игроком матча с 21 очком стал капитан сборной Амиль Хамзаев.

Отметим, что сборная Азербайджана в полуфинале встретится с командой Мальты. Матч стартует второго июля в 18:15 по бакинскому времени.

Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы (ФОТО)
Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы (ФОТО)
Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы (ФОТО)
Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы (ФОТО)
Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы (ФОТО)
Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы (ФОТО)
Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы (ФОТО)
Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы (ФОТО)
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