Обнародованы места продажи и убоя жертвенных животных в Баку в связи с праздником Гурбан

БАКУ /Trend/ - В дни праздника Гурбан, который будет отмечаться 9-10 июля, по 134 адресам по всей стране будут организованы услуги по продаже и убою жертвенных животных в соответствии с соответствующими нормами и правилами.

Об этом сообщили Trend в Агентстве пищевой безопасности.

В сообщении отмечается, что по 61 адресу будут организованы и забой, и продажа, по 54 - продажа жертвенных животных, а по 19 адресам будут оказываться услуги по их забою.

В пунктах продаж заказчики могут приобрести мясо жертвенных животных, прошедших ветеринарный контроль.

Кроме того, в регионах по согласованию с Агентством пищевой безопасности будут установлены мобильные палатки для забоя жертвенных животных.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)