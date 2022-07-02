Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами прогнозируются кратковременные дожди, порывистый северный ветер днем станет умеренным, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-23, днем - 30-32, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-55 процентов.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 28-33, в горах - 8-13, днем - 16-21 градус тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)