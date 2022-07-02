БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 587 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1 350, вторую - 180, три и более - 907, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 150 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 771 033. Первую дозу вакцины получили 5 356 495, вторую - 4 854 218, три и более - 3 310 732, бустерную дозу после положительного результата теста - 249 588 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)