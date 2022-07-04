В Азербайджане выявлено еще 17 случаев заражения коронавирусом, вылечились 11 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусом, вылечились 11 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 388 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 453 человека вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 218.

За последние сутки в стране проведены 1 574 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 972 527.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)