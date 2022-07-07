В госпрограмме предусматриваются меры по здоровому питанию населения - Агентство пищевой безопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Руководство Азербайджана поставило перед Агентством пищевой безопасности задачу обеспечить здоровое питание населения. В связи с этим в государственной программе предусматриваются соответствующие меры.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг глава аппарата Агентства пищевой безопасности (АПБ) Эльхан Микаилов на мероприятии, посвященном итогам пилотного проекта по питанию школьников.

По его словам, формирование привычки здорового питания является одной из важных задач.

«Нездоровое питание приводит к ожирению и задержке роста. Агентство пищевой безопасности тесно сотрудничает с министерством образования и провело обширную просветительскую работу среди около 20 тысяч учащихся в связи с мерами по здоровому питанию», - сказал Микаилов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)