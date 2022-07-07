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В ГЭЦ Азербайджана назвали число абитуриентов, результаты вступительных экзаменов которых были пересмотрены

Общество Материалы 7 июля 2022 14:08
В ГЭЦ Азербайджана назвали число абитуриентов, результаты вступительных экзаменов которых были пересмотрены

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БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал информацию апелляционной комиссии, созданной в связи с результатами вступительных экзаменов в вузы по I-IV группам специальностей, прошедших 21-22 мая и 4-5 июня.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, в апелляционную комиссию обратился 971 абитуриент. Обращения касались пересмотра оценок по 1 540 письменным заданиям.

По итогам экзаменов было проверено 732 861 письменное задание.

Все поступившие от абитуриентов апелляции были рассмотрены. Оценки 136 абитуриентов, подавших апелляцию (0,17 процента от общего числа сдававших экзамен), были пересмотрены по 142 заданиям (0,02 процента от общего числа письменных работ).

Напомним, что в этих экзаменах приняли участие 81 429 абитуриентов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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