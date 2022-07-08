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Для ознакомления граждан с льготными квартирами запущено специальное ПО - госагентство Азербайджана

Общество Материалы 8 июля 2022 17:43
Для ознакомления граждан с льготными квартирами запущено специальное ПО - госагентство Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Для ознакомления граждан с льготными квартирами Агентство жилищного строительства Азербайджана запустило демо-версию соответствующего программного обеспечения (ПО).

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу на брифинге глава аппарата Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана Фарман Гурбанлы.

«Информация о продаже льготных квартир будет предоставляться гражданам за 30 дней до начала этого процесса. Также будут приняты необходимые меры для предотвращения вмешательства извне в процесс выбора квартир», - сказал Гурбанлы.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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