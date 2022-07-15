...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане более 12,5 тыс. семей шехидов и инвалидов войны обеспечены жильем - минтруда

Общество Материалы 15 июля 2022 10:26
В Азербайджане более 12,5 тыс. семей шехидов и инвалидов войны обеспечены жильем - минтруда

Читайте Trend в

Самир Али
Самир Али
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане программа обеспечения жильем и частными домами семей шехидов и инвалидов войны в 2021 году расширена в пять раз, сообщили в пятницу Trend в Агентстве социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения.

По его данным, в прошлом году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 3 000, с начала 2022 года – 587, а в целом в послевоенный период – 3 587 квартир.

За прошедшее время более 12,5 тысячи семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами или частными домами, отмечается в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости