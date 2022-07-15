Депутат прокомментировал вопрос возможного введения масочного режима в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Общеизвестно, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией приходится на осенние месяцы. Все шаги в борьбе с коронавирусом должны предприниматься в соответствии с приобретенным опытом.

Об этом сказал Trend заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению Рашад Махмудов.

По его мнению, вероятность введения строгого карантинного режима невелика.

«Хотя уровень инфицирования коронавирусом в европейских странах невелик, сегодня в некоторых из них использование масок в общественном транспорте является обязательным, и люди это понимают и принимают. Потому что маска является фактором, снижающим вероятность распространения коронавирусной инфекции. Поэтому если осенью будет зафиксирован рост инфицирования, то может актуализироваться вопрос использования масок, особенно в закрытых помещениях и в общественном транспорте», - сказал Махмудов.

Депутат также отметил важность вакцинации от COVID-19.

По его словам, чтобы обезопасить людей во время коронавируса, необходимо вовремя вакцинироваться.

"Поэтому сегодня я как врач обязан заявить о необходимости вакцинации", - сказал Махмудов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)