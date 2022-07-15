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В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)

Общество Материалы 15 июля 2022 13:19
В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает оказывать соответствующую поддержку семьям шехидов и ветеранам в рамках программы самозанятости.

Как сообщили Trend в министерстве, 15 июля в рамках соответствующей программы группе ветеранов были переданы товары и материалы для выбранных ими направлений бизнес-деятельности.

Благодаря этому они создали свои небольшие фермы и предприятия. За последнюю неделю агентство передало соответствующие активы 170 гражданам из этой категории, отмечается в сообщении.

В целом с начала года агентство обеспечило привлечение 915 семей шехидов, ветеранов и членов их семей к участию в программе самозанятости и создание для них небольших фермерских хозяйств.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)
В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)
В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)
В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)
В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)
В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)
В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)
В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)
В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)
В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)
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