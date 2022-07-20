Мы находимся в начале новой волны коронавируса - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы находимся в начале новой волны коронавируса, однако ее продолжительность будет недолгой.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил эксперт - инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайар Эйвазов.

"В ближайшее время мы станем свидетелями роста уровня инфицирования COVID-19. Мы должны соблюдать правила, которые сформировались во время карантина", - сказал Эйвазов.

По его словам, используя маски, мы защищаем окружающих.

"Если маски носят 75 процентов людей в закрытых помещениях, это относительно повышает уровень защиты. Маску также необходимо правильно использовать. В частности, она должна плотно прилегать к лицу. Маска уменьшает уровень заражения", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)