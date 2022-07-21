Агентство инноваций и цифрового развития организовало для журналистов тренинг по повышению навыков в области цифровой трансформации и инновационной экосистемы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прошел двухдневный тренинг по усилению роли средств массовой информации в построении цифровой экономики и повышению их навыков в этой области.

19-20 июля Агентство инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана организовало для журналистов, пишущих о цифровой трансформации и инновационной экосистеме, профессиональный тренинг с участием известных экспертов. Цель тренинга - расширение знаний азербайджанских журналистов при написании статей, подготовке новостей, эссе и отчетов, а также их обучение технике и практике интервьюирования в данной сфере.

В рамках тренинга были организованы сессии, посвященные значению цифровой трансформации, международному опыту в этой области и проектам, реализуемым в Азербайджане.

Советники Агентства инноваций и цифрового развития Рашад Халыгов и Агагусейн Ахмедов выступили на тренинге с обширными презентациями.

«Одной из основных задач агентства является совершенствование управления в сфере цифровой трансформации и расширение сотрудничества с профильными структурами в этом направлении. В работе по выявлению пробелов, требующих цифровизации, и обнародованию полученных положительных результатов роль СМИ весьма значительна. Посредством тренингов мы хотим сформировать группу профессиональных журналистов, которые смогут подробно описывать и проводить исследования по цифровизации и инновационной экосистеме в Азербайджане. Надеемся, что журналисты, специализирующиеся в этой области, смогут внести свой уникальный вклад в построение цифровой экономики в нашей стране», - сказал Халыгов.

Отметим, что 20 журналистов, принявшие участие в программе обучения, активно участвовали в групповых дискуссиях по приоритетным направлениям, а также обсудили тему вклада игроков инновационной экосистемы в работу местной прессы.

По окончании обучающей программы руководство агентства вручило журналистам сертификаты и памятные сувениры. Заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития Инара Валиева, принявшая участие в церемонии награждения журналистов, поздравила представителей СМИ с 22 июля - Днем национальной прессы.

«Наша двухдневная обучающая программа приурочена к приближающемуся профессиональному празднику журналистов. Просвещение всегда было главным двигателем возрождения. Как агентство мы намерены способствовать формированию профессионального человеческого капитала в сфере инноваций. Организованный нами тренинг для представителей местных СМИ – это первый этап сотрудничества. Уверена, что сегодняшние преемники нашего гениального писателя Гасан бека Зардаби успешно продолжат свою историческую миссию и в ответ на современные вызовы привьют обществу мышление новаторства и инновационного предпринимательства», - сказала она.