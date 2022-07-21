В Азербайджане выявлены еще 305 случаев заражения коронавирусом, вылечились 175 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 305 случаев заражения коронавирусом, 175 человек вылечились, двое - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 795 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 784 356 человек вылечились, 9 729 – скончались, число активных больных составляет 1 410.

За последние сутки в стране проведены 3 484 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 015 080.

(Перевод: Нубар Кулузаде)