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В Азербайджане выявлены еще 305 случаев заражения коронавирусом, вылечились 175 человек

Общество Материалы 21 июля 2022 16:43
В Азербайджане выявлены еще 305 случаев заражения коронавирусом, вылечились 175 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 305 случаев заражения коронавирусом, 175 человек вылечились, двое - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 795 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 784 356 человек вылечились, 9 729 – скончались, число активных больных составляет 1 410.

За последние сутки в стране проведены 3 484 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 015 080.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 305 случаев заражения коронавирусом, вылечились 175 человек
В Азербайджане выявлены еще 305 случаев заражения коронавирусом, вылечились 175 человек
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