Обсужден вопрос проведения в Азербайджане очередного ЧЕ по мини-футболу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 июля почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов встретился с главой Всемирной федерации мини-футбола (WMF) Филипом Джудой, президентом Европейской федерации мини-футбола (EMF) Бориславом Александровым и вице-президентом EMF Петером Краликом.

Как сообщили Trend в Федерации мини-футбола Азербайджана, Орхан Мамедов проинформировал гостей о перспективах развития мини-футбола в нашей стране и рассказал о победе национальной сборной на чемпионате Европы.

Он отметил, что после победы на ЧЕ интерес к этому виду спорта в Азербайджане еще больше возрос.

Вице-президент Европейской федерации мини-футбола Петер Кралик подчеркнул, что Азербайджан известен в мире как спортивная страна. Он сообщил, что внимание, уделяемое в Азербайджане развитию спорта на государственном уровне, неоднократно получало высокую оценку международных спортивных организаций и федераций.

На встрече также были обсуждены вопрос проведения чемпионата Европы по мини-футболу в Азербайджане, перспективы развития этого вида спорта в нашей стране и выступление азербайджанской команды на ЧЕ.

Следует отметить, что сборная Азербайджана по мини-футболу завоевала золотую медаль, обыграв со счетом 1:0 сборную Румынии в финале чемпионата Европы, в котором она участвовала во второй раз в своей истории.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)